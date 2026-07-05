LIVE Alle 22 Brasile-Norvegia le ufficiali | Vinicius e Cunha sfidano Haaland e Nusa

Da gazzetta.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 22 si gioca la partita tra Brasile e Norvegia nei quarti di finale. Le due squadre schierano rispettivamente Vinicius e Cunha contro Haaland e Nusa. La vincente di questa sfida affronterà nella semifinale la squadra tra Messico e Inghilterra, che si sfideranno nella notte a Città del Messico.

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Chi vince la sfida di stasera nei quarti se la vedrà con una tra Messico e Inghilterra, in campo nella notte a Città del Messico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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