LIVE Alle 22 Brasile-Norvegia le ufficiali | Vinicius e Cunha sfidano Haaland e Nusa

Notizia in breve

Alle 22 si gioca la partita tra Brasile e Norvegia nei quarti di finale. Le due squadre schierano rispettivamente Vinicius e Cunha contro Haaland e Nusa. La vincente di questa sfida affronterà nella semifinale la squadra tra Messico e Inghilterra, che si sfideranno nella notte a Città del Messico.