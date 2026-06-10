Ho messo l’Iban sugli inviti Il volto Rai si sposa polemiche nello studio di Caterina Balivo
Un volto noto della Rai ha annunciato di aver inserito il proprio IBAN sugli inviti di nozze. La dichiarazione è stata fatta durante una trasmissione televisiva condotta da Caterina Balivo, dove si è parlato di matrimoni, tra scelte contemporanee e tradizioni ancora presenti. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli ospiti in studio.
Nel salotto di Caterina Balivo si è tornati a parlare di matrimoni, scelte moderne e tradizioni che resistono. A La volta buona, tra temi di costume e vita privata dei personaggi noti, il dibattito si è acceso attorno a un volto della tv pronto a compiere un passo importante nella sua vita sentimentale. Il futuro sposo, infatti, si prepara a dire “sì” alla compagna, ma prima ancora della cerimonia un dettaglio degli inviti ha attirato l’attenzione del pubblico: la presenza dell’Iban. Una scelta sempre più frequente nelle partecipazioni di nozze, pensata per evitare regali inutili, ma ancora capace di dividere tra chi la considera pratica e chi la giudica poco elegante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Saw Wife Cheating, Got Humiliated. I Have A Wealth System, Marry 5CEOs, She Regrets
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Non lo trovo particolarmente elegante. IBAN sulla lista di nozze: siete favorevoli o contrari? @elisa_motterle, esperta di bon ton, è contraria… #LVB facebook
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