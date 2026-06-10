Un volto noto della Rai ha annunciato di aver inserito il proprio IBAN sugli inviti di nozze. La dichiarazione è stata fatta durante una trasmissione televisiva condotta da Caterina Balivo, dove si è parlato di matrimoni, tra scelte contemporanee e tradizioni ancora presenti. La notizia ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli ospiti in studio.

Nel salotto di Caterina Balivo si è tornati a parlare di matrimoni, scelte moderne e tradizioni che resistono. A La volta buona, tra temi di costume e vita privata dei personaggi noti, il dibattito si è acceso attorno a un volto della tv pronto a compiere un passo importante nella sua vita sentimentale. Il futuro sposo, infatti, si prepara a dire “sì” alla compagna, ma prima ancora della cerimonia un dettaglio degli inviti ha attirato l’attenzione del pubblico: la presenza dell’Iban. Una scelta sempre più frequente nelle partecipazioni di nozze, pensata per evitare regali inutili, ma ancora capace di dividere tra chi la considera pratica e chi la giudica poco elegante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Ho messo l’Iban sugli inviti”. Il volto Rai si sposa, polemiche nello studio di Caterina Balivo

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