L’Italia Under 19 è stata eliminata dall’Europeo dopo aver perso contro l’Ucraina, già qualificata, in una partita decisiva. Per passare il turno, sarebbe bastato un pareggio, ma la squadra azzurra non è riuscita a ottenere il risultato necessario. La sconfitta ha segnato la fine del cammino nel torneo per la selezione italiana, che si è fermata prima delle semifinali.

Scivola all'ultima curva l'Italia U19, eliminata dall'Ucraina (già qualificata) quando sarebbe bastato il pari per andare in semifinale col secondo posto. La delusione per gli azzurrini c'è tutta, visto che il girone sembrava più alla portata rispetto all'altro vinto dalla Spagna con la Germania seconda. L'Ucraina chiude così a punteggio pieno (lo stimolo di arrivare primi, ovviamente, era proprio evitare la fortissima Spagna.) e nell'altra semifinale approda la Croazia, a quota 4 punti come l'Italia ma qualificata per il maggior numero di gol segnati dopo il netto 3-0 alla Serbia. Peggio di così, non poteva andare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Italia Under 19 si butta via: perde con l'Ucraina già qualificata e viene eliminata dall'Europeo

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