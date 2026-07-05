Durante il Gran Premio di Gran Bretagna, si è verificato un incidente che ha causato la perdita del secondo posto a Hamilton e ha coinvolto un errore da parte della FIA. Nel finale della gara, le posizioni di testa erano ormai stabilite, ma un episodio imprevisto ha modificato gli ordini in pista. La FIA ha preso una decisione che ha suscitato molte discussioni tra tifosi e team, influenzando lo svolgimento della corsa e le classifiche finali.

Ha infiammato i commenti dei tifosi il concitato finale del GP di Gran Bretagna. Quando le posizioni di testa sembravano definite, con le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton in prima e seconda posizione, al 48° giro Max Verstappen ha perso il controllo della sua Red Bull ed è finito nella ghiaia, costringendo la direzione gara a chiamare la Safety Car. Come spesso accade in questi momenti, i muretti delle squadre decidono se approfittare del congelamento della gara per effettuare un pit stop e montare gomme più fresche. E questo è costato, nella pratica, il secondo posto a Hamilton. Se infatti per Leclerc il pit stop è stato... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'incidente di Max, il 2° posto perso da Hamilton, l'errore Fia: i retroscena del finale folle a Silverstone

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Everyone Wrote Him Off. Is Hamilton's Greatest Comeback Coming

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