Durante la presentazione dei palinsesti Rai per il 2026-2027, è stato annunciato che la seconda stagione di “Libera” andrà in onda su Rai 1. La serie, interpretata da Lunetta Savino e Matteo Martari, tornerà a raccontare le vicende dei personaggi. La conferma è arrivata oggi 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona. La nuova stagione continuerà a seguire le storie già avviate nella prima parte della serie.

Nel corso della presentazione dei palinsesti RAI per la stagione 2026-2027, avvenuta oggi 3 luglio al Teatro delle Muse di Ancona, è stata confermata Libera 2: la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari tornerà a tenerci compagnia su Rai 1 con il secondo capitolo della storia. Libera 2: nessuna sorpresa per la serie con Lunetta Savino. Dopo il via libera della Rai per la seconda stagione di Libera, la serie con Lunetta Savino e Matteo Martari era di fatto già stata ufficializzata, motivo per cui il suo inserimento nei nuovi palinsesti pubblicati oggi non ha suscitato particolare scalpore. Le nuove scene sono state girate da marzo a maggio, tra Trieste e Muggia. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Libera Orlando pronta a tornare in tv: arriva la seconda stagione della serie con Lunetta Savino

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