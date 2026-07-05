Leonardo Fabbri ha lanciato il peso a 22,74 metri durante una gara di Diamond League, stabilendo così la miglior prestazione mondiale stagionale. L’atleta toscano, originario di Firenze, ha conquistato la vittoria in questa competizione internazionale, dimostrando una prestazione superiore a tutte le altre gare della stagione. La misura di Fabbri supera di gran lunga i record precedenti e si conferma come la sua migliore performance di sempre.

Firenze, 5 luglio 2026 – Sporto toscano e fiorentino in particolare scatenato nell’atletica. Leonardo Fabbri con l'incredibile misura di 22,74 metri ha stabilito la miglior prestazione mondiale stagionale del getto del peso. L'eccellente misura è stata realizzata sulla pedana dell'Hayward Field di Eugene in occasione della nona tappa della Diamond League di atletica leggera. Quella stessa tappa in cui, poche ore prima, Larissa Iapichino aveva stabilito il nuovo record italiano del salto in lungo, battendo quello della mamma Fiona May che resisteva ormai da molti anni. Miglior prestazione iridata 2026. Ma appunto è anche nel peso che la Toscana trionfa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Leonardo Fabbri, l’orgoglio e il trionfo: vince nella Diamond League, un dominatore del peso

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