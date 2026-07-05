Nel meeting di Eugene, tradizionale tappa della Diamond League, Leonardo Fabbri lascia il segno e, con l’eccellente misura di 22.74 metri, stabilisce il primato mondiale stagionale del getto del peso. Nel post gara l’azzurro non ha nascosto la sua soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto. Sul primo lancio: “Sono molto contento del mio primo lancio. Ho faticato per tutta la stagione con il primo lancio. Sento di dover sempre migliorare la mia prestazione e al primo lancio sono andato molto male. Quindi sono molto contento di aver lanciato a 22,74, ma faccio ancora fatica quando devo spingere al massimo”. Sulle difficoltà con i lanci intermedi: “Quando sono rilassato, come ora, nel primo o nell’ultimo lancio, riesco a fare un ottimo lancio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Fabbri: “A un certo punto speravo che qualche avversario mi svegliasse. Fatico ancora quando devo spingere al massimo”

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