Durante il meeting di Eugene, tappa della Diamond League, il lanciatore ha ottenuto un risultato di 22,74 metri, stabilendo il miglior risultato stagionale nel getto del peso. È il primo record mondiale stagionale per lui, anche se ha ammesso di incontrare difficoltà nel spingere al massimo. Dopo il lancio, ha dichiarato di essere molto soddisfatto del primo risultato ufficiale della stagione, pur riconoscendo di dover migliorare nelle fasi di massimo sforzo.

Nel meeting di Eugene, tradizionale tappa della Diamond League, Leonardo Fabbri lascia il segno e, con l’eccellente misura di 22.74 metri, stabilisce il primato mondiale stagionale del getto del peso. Nel post gara l’azzurro non ha nascosto la sua soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto. Sul primo lancio: “Sono molto contento del mio primo lancio. Ho faticato per tutta la stagione con il primo lancio. Sento di dover sempre migliorare la mia prestazione e al primo lancio sono andato molto male. Quindi, sono molto contento di aver lanciato a 22,74, ma faccio ancora fatica quando devo spingere al massimo”. Sulle difficoltà con i lanci intermedi: “Quando sono rilassato, come ora, nel primo o nell’ultimo lancio, riesco a fare un ottimo lancio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabbri: “Molto contento del mio primo lancio. Fatico ancora quando devo spingere al massimo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LA VOCE DI HITCHCOCK: intervista a Paolo Lombardi. Di Antonio Viola e Daniele Manno

Notizie e thread social correlati

Norris: ‘Spingere al massimo può portare ancora a penalitàDurante le ultime dichiarazioni, un pilota ha sottolineato come spingere al massimo possa comunque comportare il rischio di penalità.

“Quanti anni mi restano? Fino a quando si può copulare? Da fidanzata sono molto focosa….Ho capito che devo curare anche il mio corpo”: così Arisa a VerissimoDurante un’intervista a Verissimo, un’artista ha parlato della propria vita sentimentale e delle proprie abitudini intime.

Argomenti più discussi: Gregori: Leali ottimo portiere, ma avrei tenuto anche Montipò. Contento del ritorno di Baroni all’Hellas Verona; Atletica: Jacobs torna a volare, ho risentito la mia corsa; Le dichiarazioni dei vincitori del meeting di Eisenstadt.