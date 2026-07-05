L’emozionante omaggio nascosto nel look nuziale di Aurora Ramazzotti

L’abito da sposa di Aurora Ramazzotti, firmato Giorgio Armani Privé, ha richiamato il vestito indossato dalla madre, Michelle Hunziker. Il matrimonio si è svolto il 4 luglio 2026 in Sicilia.

. L’abito da sposa di Aurora Ramazzotti: firmato Giorgio Armani Privé e ispirato al vestito di mamma Michelle Hunziker. Tra i dettagli più attesi del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, celebrato il 4 luglio 2026 in Sicilia, c’era senza dubbio l’abito da sposa. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha scelto di affidarsi all’eleganza senza tempo di Giorgio Armani Privé, trasformando il suo look in un omaggio alla storia della sua famiglia e, in particolare, al matrimonio dei suoi genitori. Un abito Giorgio Armani Privé dal profondo valore simbolico. Per il giorno del suo “sì”, Aurora Ramazzotti non desiderava semplicemente un abito raffinato, ma un vestito capace di raccontare una storia. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Ai DramaThe Hidden King Returned to Repay His Savior—But Mistook the Wrong Woman.

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Si parla di: Aurora Ramazzotti fa il regalo più bello a Michelle: l’abito da sposa indossato è ispirato a lei.

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