L' emergenza che non vogliamo vedere

L'aumento della domanda di droga ha portato a un incremento dell'offerta nel mercato illegale. Secondo un magistrato con lunga esperienza, la relazione tra domanda e offerta resta stretta: più si chiedono sostanze stupefacenti, più vengono immesse sul mercato. Questa dinamica alimenta la circolazione di droghe illegali, senza che siano stati adottati interventi specifici per ridurre la richiesta. La questione rimane aperta e senza soluzioni definitive, evidenziando un fenomeno che si ripete nel tempo.

Come diceva sempre un magistrato di lunga esperienza, finché ci sarà una grande domanda ci sarà un’offerta ancora più grande. Dunque, finché i consumatori continueranno a chiedere sempre più droga, i venditori continueranno a immetterne sulla piazza. È la legge del mercato. Nulla di più semplice. Il problema è che, in questo caso, parliamo di sostanze che sono, oltre che illegali, molto dannose alla salute. E Bologna, come ha raccontato il Carlino in questi giorni, ha purtroppo il poco invidiabile primato del consumo di droghe, in particolare di quelle sintetiche, fra le grandi città italiane. L’ha stabilito un report sulla base delle analisi delle acque reflue e dell’atmosfera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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