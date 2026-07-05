Leclerc emozionato in radio a Silverstone ringrazia due uomini in particolare | chi sono Andrea e Johannes

Dopo aver vinto il Gran Premio di Silverstone nel 2026, un pilota di Formula 1 ha espresso emozione in un messaggio radio, ringraziando due membri del suo team di lavoro. In particolare, ha menzionato Andrea Ferrari e Johannes Hatz, riconoscendoli come figure fondamentali nel suo gruppo. La comunicazione è avvenuta durante il collegamento con un giornalista radiofonico, trasmettendo un momento di grande entusiasmo e gratitudine.

Dopo la vittoria nel GP di Silverstone della F1 2026 con la Ferrari, Charles Leclerc si è lasciato andare a un team radio molto emozionato con Bryan Bozzi: nel messaggio ha ringraziato in particolare Andrea Ferrari e Johannes Hatz, due figure chiave del suo gruppo di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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