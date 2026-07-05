Il Barcellona ha mostrato interesse concreto per Rafael Leao, con una proposta che si aggira tra 150 milioni di euro sulla carta e circa 60 milioni reali sul mercato. Il Milan è pronto a trattare sotto clausola. La trattativa è in fase iniziale e le cifre sono ancora da definire. La notizia è riportata da Mundo Deportivo, che dedica la prima pagina alla possibile operazione.

Centocinquanta milioni sulla carta, sessanta o poco più nella realtà del mercato: è questa la forbice attorno alla quale si sta giocando il futuro di Rafael Leao, e a certificarla questa mattina è Mundo Deportivo, che apre la propria prima pagina con l’interesse concreto del Barcellona per l’attaccante portoghese. Una notizia che arriva da Barcellona ma che riguarda da vicino Milano, sponda rossonera, dove ormai da settimane si lavora a una cessione che il giocatore stesso ha di fatto già annunciato. Il portoghese ha già salutato. Non serviva un’indiscrezione spagnola per capire che Leao considerasse chiuso il proprio ciclo al Milan. È stato... 🔗 Leggi su Milanzone.it

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© Milanzone.it - Leao-Barcellona, si muove la pista spagnola: il Milan pronto a trattare sotto clausola

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