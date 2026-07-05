A circa un anno dalle elezioni, il centrosinistra appare diviso e senza una strategia chiara. Il Partito Democratico è guidato da una leader che si affida a slogan ripetuti e proposte poco dettagliate. La situazione politica interna mostra mancanza di coesione e proposte concrete, con il partito che fatica a presentare un programma univoco. Le tensioni tra le varie anime del centrosinistra sono evidenti e rallentano la definizione di una linea condivisa.

A circa un anno dalle elezioni, nel centrosinistra regna la confusione più totale, con un Pd guidato da una leader che sembra vivere in un iperuranio di slogan preconfezionati e ricette improvvisate. Elly Schlein è riuscita nella straordinaria impresa di farsi smentire da destra, da centro e persino dal suo stesso campo largo nel giro di poche ore. Il palcoscenico di questa ennesima recita a soggetto è stato il congresso nazionale della Uil a Padova, conclusosi con la riconferma all'unanimità di Pierpaolo Bombardieri alla carica di segretario generale. Un congresso blindato nei consensi interni, dove la segretaria del Pd è arrivata sfoggiando il solito repertorio ideologico, del tutto impermeabile alla realtà politica circostante, esponendo un campionario di ricette economiche e battute demagogiche che lasciano sbalorditi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le ricette economiche farlocche di Elly

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