10 ricette estive veloci ed economiche da preparare quando fa caldo e non si ha voglia di cucinare

Una ciotola di insalata di pasta con pomodorini, mozzarella e basilico viene preparata in meno di 15 minuti. Un’altra scelta rapida è il gazpacho, una zuppa fredda di verdure crude, pronta in circa 10 minuti. Per un pranzo leggero, si può optare per una caprese con pomodori, mozzarella e olio d’oliva, da servire fredda. Queste ricette richiedono ingredienti semplici e sono ideali per le giornate calde.

Ricette estive, veloci ed economiche: idee gustose per mangiare bene anche quando fa caldo e la voglia di cucinare è poca. Quando arriva l’estate e le temperature salgono, anche le abitudini in cucina cambiano. Il desiderio di piatti freschi e leggeri cresce, mentre la voglia di stare ai fornelli diminuisce drasticamente. In questo contesto, servono ricette estive semplici, economiche e veloci che permettano di mangiare bene senza complicazioni. Quando arriva il caldo, il rapporto con il cibo cambia in modo naturale. Le alte temperature riducono l’appetito e aumentano la stanchezza, soprattutto nelle ore centrali della giornata. Accendere forno e fornelli diventa spesso un’idea poco invitante. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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