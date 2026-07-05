Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 05 luglio 2026

Notizia in breve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi mostrano titoli e immagini dedicati agli eventi più recenti. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport sono in edicola con le loro edizioni del 5 luglio 2026. Le copie vendute ogni mattina sono decine di migliaia, ma molte anteprime sono disponibili già dalla sera prima. Le copertine evidenziano le notizie principali del giorno.