Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 05 giugno 2026

Da internews24.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 5 giugno 2026, mostrano copertine dedicate alle finali di Champions League e alle qualificazioni mondiali. In evidenza, i risultati delle partite più recenti e le classifiche aggiornate. Tra gli articoli principali, approfondimenti su atleti infortunati e analisi delle prossime sfide. I giornali presentano anche interviste esclusive ai protagonisti delle competizioni in corso.

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