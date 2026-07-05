Le previsioni della prossima settimana 6-12 luglio | caldo in aumento e temporali in agguato
La settimana dal 6 al 12 luglio sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, grazie all’alta pressione. Le temperature aumenteranno progressivamente, con massime che potranno arrivare fino a 36°C e oltre sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. Sono previste anche possibili precipitazioni temporalesche, ma in modo limitato e localizzato.
Settimana 6-12 luglio dominata dall’alta pressione, con tempo stabile e prevalenza di sole su gran parte d’Italia. Il caldo è in progressivo aumento, con temperature che potranno raggiungere i 35-36°C diffusi e picchi anche superiori sulla Pianura Padana e nelle aree interne del Centro-Sud e delle Isole. Non mancherà qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e appenninici. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Previsioni Meteo, piogge record al Sud. La prossima settimana con forti temporali pomeridiani!
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