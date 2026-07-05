Le previsioni della prossima settimana 6-12 luglio | caldo in aumento e temporali in agguato

Notizia in breve

La settimana dal 6 al 12 luglio sarà caratterizzata da tempo stabile e soleggiato in gran parte d’Italia, grazie all’alta pressione. Le temperature aumenteranno progressivamente, con massime che potranno arrivare fino a 36°C e oltre sulla Pianura Padana e nelle zone interne del Centro-Sud e delle Isole. Sono previste anche possibili precipitazioni temporalesche, ma in modo limitato e localizzato.