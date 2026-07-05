Le nuove scoperte musicali della settimana – #58

Notizia in breve

Durante la settimana 58 di luglio 2026, Atom Heart Magazine ha aggiornato la sua playlist con nuove scoperte musicali. Le aggiunte sono disponibili su Spotify e includono brani di vari artisti emergenti. La selezione si concentra su tracce pubblicate recentemente e rappresenta le novità più rilevanti della settimana. La playlist può essere ascoltata online, offrendo un'ampia varietà di generi e stili musicali.