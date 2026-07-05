Le nuove scoperte musicali della settimana – #58
Durante la settimana 58 di luglio 2026, Atom Heart Magazine ha aggiornato la sua playlist con nuove scoperte musicali. Le aggiunte sono disponibili su Spotify e includono brani di vari artisti emergenti. La selezione si concentra su tracce pubblicate recentemente e rappresenta le novità più rilevanti della settimana. La playlist può essere ascoltata online, offrendo un'ampia varietà di generi e stili musicali.
Queste le nuove scoperte musicali dello staff di Atom Heart Magazine relative alla settimana 58 (Luglio 2026). Le trovi tutte nella nostra playlist su Spotify. Indice. Nuove Scoperte #58 – Tutte le aggiunte. Queste le nuove aggiunte della settimana: Altre menzioni (brani non disponibili su Spotify). Dove ascoltare la playlist. Puoi trovare tutte le nuove aggiunte della settimana nella nostra playlist “ Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine ” su Spotify: CLICCA QUI. POTREBBE INTERESSARTI: Entrare nelle playlist Spotify: la guida Scopri nuova musica con la nostra playlist su Spotify: “ Nuove Scoperte – Atom Heart Magazine “. L'articolo proviene da Atom Heart Magazine. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
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Le nuove scoperte musicali della settimana – #56Durante la settimana 56 di giugno 2026, lo staff di Atom Heart Magazine ha segnalato diverse nuove scoperte musicali.
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Argomenti più discussi: JazzAscona, una tradizione che sa rinnovarsi; Presentata la Trentesima Stagione di Prosa, Musica e Danza; Radio, musica, memoria: una chiacchierata con Sergio Mancinelli; Max from Gabin e Walking, Moving, Loving Living: il nuovo viaggio musicale di Max Bottini.
Le nuove scoperte musicali della settimana – #57Le nuove scoperte musicali di Giugno 2026 per la settimana 57 dello staff di Atom Heart Magazine. Scopri nuova musica! atomheartmagazine.com
BRASILE Un nuovo viaggio, tante nuove scoperte! Storie, tradizioni, usanze Grazie a Emiliano @contramestre_chaves_81 per averci fatto scoprire la tradizione, la musica e lo spirito della Capoeira! Grazie a Alice @colibricorpoelibri per averci fatto gi facebook
Ho appena cancellato accidentalmente l'intera sequenza dopo aver fatto forse una delle più grandi scoperte musicali della mia vita, poi mi sono allarmato, ho dimenticato la funzione annulla e l'ho riaccesa e spenta pensando che potesse riportarla all'ultimo s reddit