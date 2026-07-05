Il presidente della Lazio non ha incontrato né sentito il conduttore Pino Insegno da più di un anno. Lo riferiscono fonti vicine alla società, che confermano l’assenza di contatti tra i due durante questo periodo. Non ci sono state dichiarazioni pubbliche né incontri ufficiali. La distanza tra le due figure si mantiene invariata da tempo, senza segnalare cambiamenti o iniziative di riavvicinamento.

Roma, 5 lug. - (Adnkronos) - Il presidente della Lazio Claudio Lotito non vede e non sente il conduttore Pino Insegno da oltre un anno. E' quanto apprende l'Adnkronos dallo staff del numero uno biancoceleste. Il presentatore romano aveva scatenato la polemica in seguito alla diffusione di un video nel quale affermava che sarebbe tornato allo stadio "Quando vedremo due date su Wikipedia", girato in occasione nella manifestazione di protesta organizzata a Roma a Piazzale Ankara dai tifosi della Lazio contro il presidente del club Claudio Lotito. Insegno si era difeso al telefono con l'Adnkronos. "Si trattava di una battuta, serve spiegarlo? Mi pare evidente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Lazio, Lotito non vede né sente Insegno da oltre un anno

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Lazio, LOTITO e il MESSAGGIO ai Tifosi: Possibile SVOLTA()

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