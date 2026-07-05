L’Atlantico è il cuore della battaglia geopolitica Ed è più vicino a Hormuz di quanto si pensi Parla De Pizzo

L’Atlantico si trova al centro di una crescente tensione geopolitica, più vicino a Hormuz di quanto si creda. Quattro città, situate a diverse latitudini, sono coinvolte in questa dinamica. La domanda riguarda i limiti del potere e se la forza senza regole possa prevalere.

Quattro città a latitudini diverse, un’unica tempesta geopolitica pronta a scatenarsi sull’Atlantico. E una domanda: «Il potere ha ancora un limite, oppure vince solo chi è disposto a usare la forza senza regole?». È il tema posto da Mario De Pizzo, giornalista del Tg1 e Nonresident Senior Fellow Atlantic Council, in Tempesta – Reykjavík, Brest, New York, Rabat e la nuova battaglia per l’Atlantico (Luiss University Press, 2026). De Pizzo, nel suo libro sostiene che la geografia è tornata a guidare la politica internazionale. Guardando agli eventi di questi mesi, dalla competizione tra grandi potenze alle crisi regionali, ritiene che siamo... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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