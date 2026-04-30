Uno studio condotto presso un'università italiana rivela che nei gruppi sociali con strutture più gerarchiche e autoritarie, le attività di gioco e scherzo tra adulti risultano notevolmente ridotte o assenti. La ricerca si concentra sulle dinamiche di comportamento in contesti in cui il potere e la disciplina sono più evidenti, suggerendo che la presenza di rapporti di dominio influisce sulla possibilità di praticare attività ludiche tra i membri.

Pisa, 29 aprile 2026 - Nelle società più gerarchiche e autoritarie il gioco tra adulti tende a scomparire. È questo il risultato principale di uno studio internazionale coordinato dall’Università di Pisa, che dimostra come il livello di dispotismo sociale sia il fattore chiave nel determinare la presenza o l’assenza del gioco tra individui adulti nei primati, indipendentemente dalla loro storia evolutiva. La ricerca, pubblicata sulla rivista Biology Letters, ha analizzato 37 specie di primati fra cui scimpanzé, bonobo, macachi, lemuri e scimmie. Nelle specie più tolleranti il gioco tra adulti è molto frequente (oltre il 90% dei casi), mentre in quelle più autoritarie è raro o assente.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unipi: "I primati sono più dispotici di quanto si pensi e vietano scherzo e gioco sociale"

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