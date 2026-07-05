Un’opera scultorea rappresenta un aereo distrutto, con frammenti sparsi e papaveri rossi che emergono da esso. L’installazione è stata premiata in un evento nazionale dedicato all’arte e ai diritti umani. L’opera richiama le immagini degli aerei utilizzati nelle guerre attuali e si collega al tema della pace e dei diritti umani. La scultura è stata riconosciuta per il suo messaggio visivo e simbolico, in occasione di un premio attribuito al museo d’arte contemporanea.

Un aereo “pipistrello”, come quelli impiegati oggi nelle guerre contemporanee, finito in frantumi e dal quale escono i papaveri rossi cantati da De André. È l’immagine forte richiamata da “ Mille papaveri rossi ”, l’opera collettiva con cui la classe 4A serale del liceo artistico Russoli si è aggiudicata un riconoscimento nazionale alla 54ª edizione del concorso della Scuola per gli strumenti di Pace (E.I.P.), promosso in collaborazione con il Ministero della Giustizia, la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, l’Università Lumsa e gli Uffici scolastici regionali. Un lavoro che nasce dentro un percorso dedicato ai diritti umani e si sviluppa in laboratorio tra materiali di recupero, soluzioni improvvisate e un’idea precisa: trasformare l’immagine della guerra in qualcosa che si interrompe, si spezza, cambia direzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’arte per i diritti umani. Premio nazionale al Russoli. La scultura contro la guerra

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Italia: diritti da tutelare e chi lotta contro - in diretta con la giornalista Emilia Urso Anfuso

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