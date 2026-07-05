AGI - Dei record italiani femminili quello del salto in lungo era il secondo più antico della lista. In testa c'è sempre quello ormai leggendario degli 800 metri di Gabriella Dorio datato 5 luglio 1980. Sarà questione di tempo come lo è stato quello degli 800 maschili di Marcello Fiasconaro migliorato da Francesco Pernici. Larissa Iapichino ha vinto la sua è prima grande sfida della carriera, quella di battere mamma Fiona May. Era dal 22 agosto del 1998 che quel 7,11 metri era primato italiano. Mamma Fiona, inglese diventata azzurra per matrimonio con l'ex marito Gianni Iapichino, ha visto la figlia saltare un centimetro più lontano. Lo ha fatto in una location tempio dell'atletica leggera, l' Hayward Field di Eugene in Oregon nel corso della nona tappa della prestigiosa Diamond League. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Larissa Iapichino nella storia: vola a 7,12 metri e batte il record leggendario di mamma Fiona May

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Larissa Iapichino nella storia: record italiano nel lungo, supera mamma Fiona May con 7.12Larissa Iapichino ha stabilito un nuovo record italiano nel salto in lungo, raggiungendo i 7,12 metri durante una tappa di Diamond League negli Stati...

Iapichino sei nella storia! Vola a 7,12: record italiano dopo 28 anni, superata mamma Fiona MayLarissa Iapichino ha stabilito un nuovo record italiano nel salto in lungo femminile con 7,12 metri durante la tappa della Diamond League di Eugene.

Temi più discussi: Larissa Iapichino nella storia! Salta 7.12, è record italiano: un centimetro in più di mamma Fiona May; Larissa Iapichino ha battuto il record italiano di sua madre Fiona May; Larissa Iapichino supera mamma Fiona May! Epocale record italiano dopo 28 anni, lo scettro del lungo resta in famiglia; Diamond League: Larissa Iapichino firma a Eugene il nuovo record italiano di salto in lungo, trionfa Leonardo Fabbri nel getto del peso.

Larissa di CORTOMUSO, batte la madre. Che storia bellissima è per questo che amiamo lo sport x.com

Iapichino sei nella storia! Vola a 7,12: record italiano dopo 28 anni, superata mamma Fiona MayLa fiorentina firma il nuovo primato nazionale del lungo nella Diamond League di Eugene: cancellato lo storico 7,11 del 1998 ... msn.com

Larissa Iapichino nella storia! Salta 7.12, è record italiano: un centimetro in più di mamma Fiona MayNella tappa di Diamond League di Eugene, nell'Oregon, Larissa Iapichino fa la storia del salto in lungo. Al suo primo tentativo centra subito un superlativo 7.12: è il record italiano, un centimetro i ... gazzetta.it