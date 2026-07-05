Larissa Iapichino nella storia | record italiano con 7,12 metri un centimetro in più di mamma Fiona

Notizia in breve

Larissa Iapichino ha stabilito un nuovo record italiano nel salto in lungo con una misura di 7,12 metri. La misura supera di un centimetro il precedente record detenuto dalla madre. La gara si è svolta durante un evento di atletica leggera, segnando un risultato che entra nella storia dello sport nazionale. La giovane atleta ha raggiunto questa misura al suo primo tentativo, battendo il record precedente e facendo registrare un risultato che sarà ricordato nel tempo.