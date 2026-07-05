Larissa Iapichino nella storia | record italiano con 7,12 metri un centimetro in più di mamma Fiona
Larissa Iapichino ha stabilito un nuovo record italiano nel salto in lungo con una misura di 7,12 metri. La misura supera di un centimetro il precedente record detenuto dalla madre. La gara si è svolta durante un evento di atletica leggera, segnando un risultato che entra nella storia dello sport nazionale. La giovane atleta ha raggiunto questa misura al suo primo tentativo, battendo il record precedente e facendo registrare un risultato che sarà ricordato nel tempo.
Da madre a figlia, è stata riscritta la storia dell’Atletica leggera italiana nella disciplina del salto in lungo. Larissa Iapichino, al primo tentativo nella tappa di Diamond League in Oregon, compie l’impresa di “volare” 7,12 metri superando di un solo centimetro la misura di mamma Fiona May che resisteva dal 22 agosto 1988 dagli Europei di Budapest, in pratica quasi 28 anni La felicità di Larissa. Per un solo centimetro in più, 7,13 metri, la gara se l’aggiudica Tara Davis-Woodhall ma poco importa. “Ho creduto in me stessa, credo di aver avuto il perfetto assetto mentale”, ha dichiarato brevemente in inglese nel corso di una breve intervista dopo il suo salto, perfetto, con +1,8 ms di vento a favore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Francesco Pernici | Storico Record Italiano 800m (1:43.60) | Meeting di Nancy
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