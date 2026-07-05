Il Trofeo Giuncarico si terrà nel weekend, con il Marathon Bike come evento principale. La gara coinvolgerà ciclisti amatoriali e si svolgerà su un percorso su strada. La manifestazione è tra le più attese della stagione e attirerà partecipanti da diverse zone. Le iscrizioni sono aperte e l’organizzazione ha comunicato che il percorso sarà segnalato e monitorato per garantire la sicurezza di tutti i concorrenti.

CICLISMO I motori del ciclismo amatoriale maremmano sono pronti a accendersi per uno degli appuntamenti più attesi della stagione su strada. Questa mattina nella frazione di Grilli di Gavorrano, andrà in scena il " Trofeo Giuncarico ", spettacolare e selettiva competizione organizzata dal Team Marathon Bike in stretta collaborazione con l’Avis Gavorrano & Scarlino e sotto l’egida di Acsi Ciclismo. La manifestazione sarà cruciale per il prosieguo della stagione, poiché valida per l’assegnazione dei punteggi ufficiali del prestigioso Campionato Marathon Bike 2026. La macchina organizzativa ha già predisposto ogni dettaglio. Il quartier generale dell’evento sarà il bar "Alla Curva" di Grilli: qui, dalle 8 alle 9. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’appuntamento. Trofeo Giuncarico, in sella con il Marathon Bike

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