L’America nonostante Trump L’opinione di D’Anna

Da formiche.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un discorso per il 250° anniversario degli Stati Uniti, l’ex presidente ha pronunciato dichiarazioni che molti hanno definito ossessive e esagerate. Le sue parole sono state caratterizzate da un tono di autocelebrazione, lasciando poco spazio ai principi fondamentali di libertà, democrazia e giustizia sanciti dalla Costituzione. La narrazione si è concentrata su temi nazionalisti e sulla propria figura, senza fare riferimento ai valori di eguaglianza e indipendenza.

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Ossessione e parossismo connotano d’angoscia le farneticazioni di Donald Trump nel discorso per i 250 anni degli Stati Uniti d’America. Un’auto esaltazione che non lascia spazio ai valori di libertà, democrazia e giustizia di una Costituzione americana che rappresenta ancora oggi un faro di speranza, di eguaglianza e indipendenza. Con una vemente retorica ultra nazionalista, Trump ha invece ossessivamente magnificato quella che ha definito “l’invincibilità della potenza americana” e la predestinazione alla vittoria in tutti i campi, dalla guerra alla scienza, dallo spazio all’economia. Una concezione del destino del Paese nel mondo che non è in altro modo definibile se non col nefasto riferimento alla weltanschauung, la rappresentazione esistenziale nazista. 🔗 Leggi su Formiche.net

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