Durante un discorso per il 250° anniversario degli Stati Uniti, l’ex presidente ha pronunciato dichiarazioni che molti hanno definito ossessive e esagerate. Le sue parole sono state caratterizzate da un tono di autocelebrazione, lasciando poco spazio ai principi fondamentali di libertà, democrazia e giustizia sanciti dalla Costituzione. La narrazione si è concentrata su temi nazionalisti e sulla propria figura, senza fare riferimento ai valori di eguaglianza e indipendenza.

Ossessione e parossismo connotano d’angoscia le farneticazioni di Donald Trump nel discorso per i 250 anni degli Stati Uniti d’America. Un’auto esaltazione che non lascia spazio ai valori di libertà, democrazia e giustizia di una Costituzione americana che rappresenta ancora oggi un faro di speranza, di eguaglianza e indipendenza. Con una vemente retorica ultra nazionalista, Trump ha invece ossessivamente magnificato quella che ha definito “l’invincibilità della potenza americana” e la predestinazione alla vittoria in tutti i campi, dalla guerra alla scienza, dallo spazio all’economia. Una concezione del destino del Paese nel mondo che non è in altro modo definibile se non col nefasto riferimento alla weltanschauung, la rappresentazione esistenziale nazista. 🔗 Leggi su Formiche.net

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Formiche.net - L’America nonostante Trump. L’opinione di D’Anna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GLI AMERICANI ODIANO TRUMP : IN GUERRA MANDACI BARRON

Notizie e thread social correlati

Chi festeggerà gli 80 anni di Trump? L’opinione di D’AnnaNon è ancora chiaro dove si svolgerà il 80° compleanno di Donald Trump, tra eventi ufficiali o incontri più informali.

Il cuore oltre l'ostacolo, Alessio e Anna dietro al bancone nonostante la disabilità intellettivaAlessio e Anna, entrambi con disabilità intellettiva, sono stati visti dietro un bancone in un locale vicino a Roma Termini, nonostante le difficoltà.

Temi più discussi: Disinnescare Trump. I 16 mercati dove l'export italiano può svoltare (di A. Farruggia); L’Iran rivendica il controllo di Hormuz e altre notizie interessanti - Limes; L'Italia aderisce all'iniziativa Pax Silica sull'IA guidata dagli USA nonostante le tensioni con Trump; Usa festeggiano il 4 luglio, Independence Day tra caldo estremo e fuochi record di Trump.

Trump, 'l'America è una nazione di vincenti e oggi stiamo vincendo di nuovo'(ANSA) - WASHINGTON, 05 LUG - Il presidente americano Donald Trump ha parlato a lungo della potenza militare Usa, ripetendo che le forze armate iraniane sono state annientate durante la guerra di qu ... msn.com

Per la prima volta il Nord America ha ottenuto più elettricità dall’energia solare che dal carbone: eppure l’amministrazione Trump ha tagliato gli incentivi alle rinnovabili e rilanciato il sostegno ai combustibili fossili. x.com

Stubb: La NATO è più forte che mai, nonostante i discorsi duri di Trump reddit

Trump: L'America non diventerà mai un Paese comunista'L'evento clou sul National Mall di Washington dedicato alle celebrazioni del 4 luglio per i 250 anni della DIchiarazione di Indipendenza. (ANSA) ... ansa.it