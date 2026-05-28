Il cuore oltre l' ostacolo Alessio e Anna dietro al bancone nonostante la disabilità intellettiva
Alessio e Anna, entrambi con disabilità intellettiva, sono stati visti dietro un bancone in un locale vicino a Roma Termini, nonostante le difficoltà. La loro giornata è iniziata alle 5 con una colazione rapida e una doccia, poi sono partiti sui mezzi pubblici per raggiungere il luogo. La presenza dei due nel locale ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, senza che ci siano stati episodi di alterco o altro.
La sveglia alle 5, una colazione veloce, la doccia e poi via sui mezzi fino a raggiungere via Principe Amedeo, a pochi passi da Roma Termini.Alessio ha 23 anni, Anna invece 52, entrambi soffrono di disabilità intellettiva. Grazie a Pro Etico Roma (un'associazione di promozione sociale del terzo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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