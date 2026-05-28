Il cuore oltre l' ostacolo Alessio e Anna dietro al bancone nonostante la disabilità intellettiva

Notizia in breve

Alessio e Anna, entrambi con disabilità intellettiva, sono stati visti dietro un bancone in un locale vicino a Roma Termini, nonostante le difficoltà. La loro giornata è iniziata alle 5 con una colazione rapida e una doccia, poi sono partiti sui mezzi pubblici per raggiungere il luogo. La presenza dei due nel locale ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, senza che ci siano stati episodi di alterco o altro.