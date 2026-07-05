L’alta tecnologia cinese fa molto con molto poco

Un supercomputer cinese ha ottenuto il titolo di più potente al mondo, superando un modello statunitense. Recentemente, questa macchina ha raggiunto la massima capacità di calcolo tra i sistemi globali, secondo le classifiche internazionali. La Cina ha anche sviluppato nuovi modelli di intelligenza artificiale considerati promettenti, con capacità avanzate in vari settori tecnologici.

Ha costruito il supercomputer più potente del mondo e i suoi nuovi modelli di intelligenza artificiale sono promettenti: il punto è come ci è riuscita Nelle ultime settimane un supercomputer costruito in Cina è stato riconosciuto come il più potente al mondo, scalzando dalla cima della classifica un supercomputer statunitense. Nello stesso periodo un nuovo sistema di intelligenza artificiale prodotto dall’azienda cinese Zhipu AI, nota anche come Z.ai, si è rivelato competitivo con le più avanzate versioni dei modelli statunitensi come Claude e ChatGPT, almeno in alcuni settori. Questi risultati testimoniano l’avanzamento della tecnologia cinese, ma devono essere presi nel loro contesto. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La Huawei Maestro S800: La Tecnologia del Futuro che Arriva dalla Cina

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