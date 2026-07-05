L’algoritmo educativo e l’umanesimo digitale La proposta di Caligiuri
In un saggio pubblicato sulla rivista “Studi della Formazione”, Mario Caligiuri analizza l'uso degli algoritmi nell'ambito educativo e i rischi legati alla loro applicazione. Il testo si concentra sulle possibili conseguenze di un impiego eccessivo di queste tecnologie, evidenziando le resistenze di alcuni critici e i problemi etici associati. Viene affrontato anche il rapporto tra l’algoritmo e l’umanesimo digitale, senza entrare nel merito di soluzioni specifiche o opinioni personali.
Il saggio di Mario Caligiuri L’algoritmo educativo e i suoi nemici, recentemente pubblicato sul numero 2026-1 della rivista “Studi della Formazione” diretta da Alessandro Mariani, interviene nel dibattito sull’Intelligenza artificiale compiendo un’operazione teorica essenziale: sottrae l’innovazione tecnologica al mero determinismo ingegneristico per restituirla al dominio della responsabilità pedagogica e politica. L’autore inquadra con lucidità l’attuale egemonia del “capitalismo della sorveglianza”, delineando un ecosistema in cui le grandi piattaforme digitali monetizzano sistematicamente i comportamenti, le attitudini e le intenzioni dei cittadini. 🔗 Leggi su Formiche.net
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