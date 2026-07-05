L’algoritmo educativo e l’umanesimo digitale La proposta di Caligiuri

Notizia in breve

In un saggio pubblicato sulla rivista “Studi della Formazione”, Mario Caligiuri analizza l'uso degli algoritmi nell'ambito educativo e i rischi legati alla loro applicazione. Il testo si concentra sulle possibili conseguenze di un impiego eccessivo di queste tecnologie, evidenziando le resistenze di alcuni critici e i problemi etici associati. Viene affrontato anche il rapporto tra l’algoritmo e l’umanesimo digitale, senza entrare nel merito di soluzioni specifiche o opinioni personali.