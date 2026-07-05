La tv dei piccoli grandi stereotipi Fatine rosa e superguerrieri Nell’Italia di cartoni animati e spot i bambini crescono già vecchi

Da quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, la televisione per bambini mostra stereotipi di genere attraverso immagini e programmi. Le fatine rosa e i personaggi supereroici si alternano, consolidando ruoli e identità già nei più piccoli. I cartoni animati e gli spot presentano spesso contenuti con simboli e colori specifici per maschi e femmine, influenzando la percezione di sé e degli altri fin dalla prima infanzia.

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Da un lato costumini, bagnetti, fatine. Dall’altro supersfide, mega-personaggi e maxi mostri. Passa dalle parole, ma anche da immagini, colori e simboli la diffusione degli stereotipi di genere nella tv italiana rivolta a bambini e bambine. Ad analizzare questo universo è l’ultimo libro scritto da Anna Antoniazzi, professoressa associata dell’Università di Genova, e Irene Biemmi, professoressa associata dell’Università di Firenze. Il volume, dal titolo Infanzia e stereotipi di genere in tv, è stato pubblicato da Carocci e ha la prefazione di Gino Cecchettin. Ne abbiamo parlato con la professoressa Biemmi. Professoressa Biemmi: perché questo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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nell italia di la tv dei piccoliLa tv dei piccoli (grandi) stereotipi. Fatine rosa e superguerrieri. Nell’Italia di cartoni animati e spot i bambini crescono già vecchiUn volume di Anna Antoniazzi e Irene Biemmi analizza la programmazione per l’infanzia. Il risultato? Le femmine restano relegate in ambienti chiusi, i maschi esclusi dall’educazione alla cura. quotidiano.net

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