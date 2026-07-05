Nel Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano è esposta una lastra di pietra scura chiamata “Tosa impudica”. Risalente a circa nove secoli fa, si trova tra altre opere e oggetti storici. La lastra medievale ha suscitato attenzione per il suo contenuto, che ha messo in discussione norme di pudore e autorità ecclesiastiche dell’epoca. Nessun intervento di restauro o rimozione è stato annunciato.

Nei corridoi del Museo d’Arte Antica del Castello Sforzesco di Milano, tra madonne dorate e armature lucenti, si nasconde una lastra di pietra scura che da nove secoli continua a turbare, provocare e affascinare. Non è grande, non è colorata, non ha la maestosità delle opere che la circondano. Eppure chiunque si trovi davanti a quel bassorilievo del XII secolo si ferma. Si avvicina. Rimane in silenzio qualche secondo di troppo. La figura scolpita è quella di una giovane donna: in piedi, gambe divaricate, lo sguardo fermo di chi non chiede permesso a nessuno. Con una mano solleva la veste. Con l’altra impugna una lama. Si sta radendo il pube. In pubblico. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

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© Nonewsmagazine.com - La “Tosa impudica” di Milano: il bassorilievo medievale che sfidò imperatori, cardinali e secoli di pudore

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