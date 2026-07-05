A St Andrews, Lady Louise Windsor ha ricevuto il Premio Duca di Edimburgo, a 24 ore dalla laurea in Lingua inglese. La giovane era tornata all’università per il suo traguardo accademico, poi è stata premiata con il riconoscimento. La stessa università è nota come il luogo di nascita dell’amore tra William e Kate. Quattro decenni fa, anche suo padre aveva vinto il premio.

Appena ventiquattro ore dopo essersi laureata in Lingua inglese presso la storica Università di St Andrews (la stessa università scozzese dove nacque l’amore tra i principi di Galles), la giovane è tornata alla ribalta ricevendo il Premio Duca di Edimburgo. La cerimonia, che si è svolta a Holyrood Palace, sede ufficiale della famiglia reale durante i suoi soggiorni in Scozia, ha assunto una forte carica emotiva grazie alla partecipazione del principe Edoardo, padre di Louise e attuale Duca di Edimburgo, che le ha consegnato il diploma. Con questo gesto la storia di famiglia si è ripetuta quasi alla lettera, poiché quarant’anni fa, nel 1986, lo stesso principe Edoardo aveva ricevuto questo stesso riconoscimento dalle mani di suo padre, il compianto principe Filippo, ex duca di Edimburgo e fondatore di questi premi nel 1956. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - La storia si ripete con Lady Louise Windsor in Scozia: a St Andrews è nato un amore come per William e Kate e ha vinto il Premio Duca di Edimburgo, esattamente come suo padre 40 anni fa

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La Famiglia Reale si è assicurata di congratularsi con Lady Louise reddit

Lady Louise Windsor si laurea a St. Andrews (come William e Kate): a 22 anni ha rifiutato i doveri reali ed è già su LinkedInC'è qualcosa di quasi romantico nel fatto che le mura dell'Università di St. Andrews abbiano accolto anche il traguardo accademico ... msn.com