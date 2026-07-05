Il Comune ha aumentato la presenza delle forze dell’ordine vicino alla stazione ferroviaria, con più pattuglie e presidi fissi della polizia locale. La misura mira a rafforzare la sicurezza nell’area dei binari della linea Milano-Como. La decisione segue un incremento delle attività di controllo e presidio nella zona. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali interventi specifici o sui numeri di agenti coinvolti.

Più pattuglie e presidi fissi della polizia locale nella zona della stazione ferroviaria. È la nuova misura messa in campo dal Comune per incrementare la sicurezza nell’area attorno ai binari della linea Milano-Como. Una misura che si inserisce nel “ Patto per la sicurezza delle aree ferroviarie ” promosso dalla Prefettura e sottoscritto dall’amministrazione lissonese insieme a Regione, forze dell’ordine, gestori ferroviari e Comuni della provincia. L’intesa punta a "rafforzare il presidio e il coordinamento delle attività di controllo nelle zone limitrofe agli scali ferroviari, attraverso una stretta collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti", spiegano dal municipio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La stazione blindata: "Investiamo in sicurezza"

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