la seduta del consiglio senza minoranze

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Scarperia e San Piero, tutti i rappresentanti delle minoranze erano assenti. Nessun consigliere di opposizione ha partecipato alla riunione, lasciando il consiglio senza rappresentanza di minoranza. La presenza dei membri di maggioranza si è limitata ai soli consiglieri di maggioranza, rendendo insolito l’evento. La seduta si è svolta senza interventi o dibattiti delle opposizioni.

Un consiglio comunale senza minoranze: l’anomalia dell’ultima seduta del Consiglio di Scarperia e San Piero viene fatta notare dal gruppo del centrosinistra: "tutti i gruppi di minoranza erano assenti. Il Consiglio ha potuto svolgersi solo grazie alla presenza dei consiglieri di maggioranza". Mancavano i due consiglieri del gruppo di sinistra e Cinque Stelle, mancavano i tre consiglieri del centrodestra. Protagonisti di un episodio curioso: il gruppo aveva presentato una mozione, sugli interventi contro le zanzare. Non è stato richiesto il rinvio e così il Consiglio l’ha discussa – e respinta – "in assenza di chi avrebbe dovuto illustrarla e sostenerla". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Seduta del Consiglio comunale 25.06.2026 Sitzung des Gemeinderates

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