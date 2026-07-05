La scaletta del concerto di Kid Yugi alla Reggia di Caserta l'ordine delle canzoni

Questa sera, 5 luglio 2026, Kid Yugi canterà alla Reggia di Caserta per il Festival "Un'Estate da Belvedere". Il rapper di Massafra avrà in scaletta alcuni dei suoi successi come "Berserker", "Push It" ed "Eva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Caserta.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Kid Yugi lha fatto di nuovoil di Kid Yugi prod. Depha e III Santo è FUORI ORA

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: La scaletta del concerto di Olly alla Reggia di Caserta il 3 luglio 2026: l’ordine delle canzoni

La scaletta del concerto dei Metallica allo stadio Dall’Ara di Bologna, l’ordine delle canzoniStasera, mercoledì 3 giugno 2026, i Metallica si esibiscono allo stadio Dall'Ara di Bologna con il tour M72.

Temi più discussi: Kid Yugi: Viviamo in un’era postfuturista: il mio rap la sfida; La scaletta del concerto di Geolier allo stadio Maradona di Napoli: l’ordine delle canzoni; Tedua a San Siro è la prova che Il futuro è in mano ai deboli che si sono fatti coraggio; TEDUA: la rivincita di un ragazzo che ce l’ha fatta recensione concerto e scaletta live San Siro Milano.

Kid Yugi in concerto con il Anche gli eroi muoiono - Summer Tour 2026 - Scaletta, date e biglietti x.com

La scaletta del concerto di Kid Yugi alla Reggia di Caserta, l’ordine delle canzoniStasera 5 luglio Kid Yugi sarà in concerto in piazza Carlo di Borbone davanti alla Reggia di Caserta, per l'undicesima edizione del festival Un'Estate da Belvedere. È la seconda volta che il rapper ... fanpage.it

Kid Yugi: Viviamo in un’era postfuturista: il mio rap la sfidaCiao a tutti guaglio’.... L’estate della reggia di Caserta continua e rilancia: dopo il ciclone e le trentaseimila anime tenerelle di Olly e in attesa della ... ilmattino.it