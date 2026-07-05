La scaletta del concerto di Kid Yugi alla Reggia di Caserta l'ordine delle canzoni

Da fanpage.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Questa sera, 5 luglio 2026, Kid Yugi canterà alla Reggia di Caserta per il Festival "Un'Estate da Belvedere". Il rapper di Massafra avrà in scaletta alcuni dei suoi successi come "Berserker", "Push It" ed "Eva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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