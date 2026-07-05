la ruota della fortuna gerry scotti porta la compagna gabriella in studio

Durante la puntata del 5 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha portato in studio la sua compagna. Oltre al campione e agli sfidanti pronti a girare la ruota, era presente anche Gabriella Perino. La presenza della compagna del conduttore è stata visibile durante la trasmissione, che si è contraddistinta per momenti di divertimento e colpi di scena. La puntata si è svolta con la partecipazione di tutti i protagonisti in studio.

La puntata del 5 luglio 2026 de La Ruota della Fortuna è stata come sempre ricca di colpi di scena e momenti divertenti. In studio Gerry Scotti e Samira Lui hanno accolto non solo il campione e gli sfidanti, pronti a giocare intorno alla celebre ruota, ma anche Gabriella Perino, compagna del conduttore. La Ruota della Fortuna, Gerry porta in studio la compagna Gabriella. La Ruota della Fortuna riserva sempre sorprese e momenti particolari, ma soprattutto è diventata, ormai da tempo, sinonimo di “casa” per Samira Lui e Gerry Scotti. La showgirl e il conduttore infatti hanno accettato di non fermarsi nemmeno durante l’estate e ormai da circa un anno tengono compagnia ai telespettatori tutti i giorni a partire dalle 21. 🔗 Leggi su Dilei.it

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