La Royal Navy ha deciso di sostituire parte della sua flotta con droni di superficie senza equipaggio, eliminando alcuni cacciatorpediniere tradizionali. Questa scelta fa parte di un nuovo Piano di Investimenti per la Difesa britannico, che prevede un focus maggiore su unità minori e tecnologie autonome. La strategia mira a ridurre i costi e a modernizzare le capacità della marina.

Il travagliato nuovo Piano di Investimenti per la Difesa (DIP) britannico ha portato a una svolta epocale per la Royal Navy: la marina di Sua Maestà del futuro sarà composta da alcune unità minori e da una flotta di grandi droni di superficie che assolveranno i compiti svolti dai classici cacciatorpediniere con equipaggio. Il concetto è quello di una “ flotta distribuita ”, che unisce unità crewed e uncrewed: una “Hybrid Navy” (Marina Ibrida) promossa dal Primo Lord del Mare, unitamente ai concetti di “Atlantic Bastion”, “Atlantic Shield” e “Atlantic Strike”, questi ultimi tre concetti operativi per esprimere deterrenza nel nord Atlantico nell’architettura NATO. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - La Royal Navy punta tutto sull’uncrewed, e non è una scelta saggia

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