Durante la partita tra Brasile e Norvegia, si sono notate le scarpe di un giocatore norvegese, realizzate con materiali ecologici come canna da zucchero, mais, plastica riciclata, semi di ricino e fibre di legno. Si tratta di un modello che rappresenta una novità nel mondo del calcio, utilizzato per la prima volta in un torneo mondiale. Le calzature sono state indossate durante l'incontro senza alterare le prestazioni del giocatore.

Durante Brasile-Norvegia, oltre ai piedi di Vinicius, guardate le scarpe di Thorsby: sono fatte di canna da zucchero, mais, bottiglie di plastica, semi di ricino e fibre di legno. Materiali naturali o riciclati. Le prime scarpe da calcio ecologiche al mondo. Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, nel centrocampo della Norvegia è un’alternativa. Nel mondo invece è un leader: il calciatore più ambientalista del mondo. Thorsby gioca col numero 2, anche al Mondiale, e non è un numero da mediano. Lo fa per richiamare l’attenzione sull'Accordo di Parigi del 2015, il trattato internazionale che punta a limitare l’aumento della temperatura media globale sotto i 2 gradi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La rivoluzione di Thorsby: al Mondiale con le prime scarpe da calcio ecologiche

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