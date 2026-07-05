Una ragazzina è al centro di un incidente in una scuola del nord Italia. La studentessa è stata trasportata in ospedale dopo essere stata colpita da un oggetto lanciato in aula. La polizia sta indagando sui motivi dell’accaduto e sulle persone coinvolte. Nessuna altra persona è rimasta ferita. La scuola è stata chiusa temporaneamente. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dell’episodio.

«G li uomini temono una sola cosa: le donne forti». No, non sto parlando di Michela Murgia e della polemica che ha coinvolto uno dei protagonisti del premio Strega, Michele Mari. Anche se la frase si adatterebbe benissimo a questa nuova querelle, smentita o meno, che vede ancora in campo la vecchia cara misoginia, pratica sempreverde in privato o in pubblico, sui social o in tv, ovvero lo sport di screditare una donna per il suo aspetto e sminuire così il suo talento. Libri da leggere: i 12 finalisti Premio Strega 2026 X Leggi anche › Donne nella storia: Valeria Parrella racconta Giovanna d’Arco, l’inquieta pulzella Una mentalità, ahimè, ancora radicata, uno dei tanti stereotipi che sono più che mai vivi nel terzo millennio, nonostante il crollo dei muri e varie altre novità storiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “La ragazzina” di Valeria Parrella è il libro consigliato da Serena Dandini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

L'ho consigliato a scuola! Estate 2026

Notizie e thread social correlati

“È il capitalismo, bellezza!” è il libro consigliato da Serena DandiniUna collina a circa trenta minuti da Tel Aviv sta attirando un numero crescente di visitatori nei fine settimana.

Valeria Parrella: “Sfrattata da Bagnoli per il bradisismo. Le istituzioni? Usano Napoli per la propria carriera”Valeria Parrella ha annunciato di essere stata sfrattata da Bagnoli a causa del bradisismo, fenomeno geologico che ha reso inagibili alcune...

Temi più discussi: La ragazzina di Valeria Parrella è il libro consigliato da Serena Dandini; Valeria Parrella: Le ragazzine come la mia Giovanna cambiano il mondo; Sullo scaffale: La macina della risacca di Andrea Molesini; Premio Stresa, la cinquina: tra i finalisti anche Riva e Insolia di Domani.

Dall'epopea civile di Giovanna d'Arco ai segreti di famiglia custoditi dalla memoria. A #IlCacciatoreDiLibri parliamo di identità e riscatto femminile con La ragazzina di V. Parrella e La guardiana di C. Battilocchio. Ascolta il podcast: tinyurl.com/yb2kmjkr #R x.com

Valeria Parrella: Le ragazzine di oggi ci stanno indicando la stradaLa scrittrice Valeria Parrella è stata ospite di 105 Friends con Tony, Ross e Manola per presentare il suo nuovo libro La ragazzina, un racconto che parte dalla figura di Giovanna d’Arco ma che parla ... 105.net

Giovanna d'Arco, per sempre ragazzinaLa Pulzella di Orléans, la ragazzina che balza fuori prepotente dalle pagine dell’ultimo romanzo di Valeria Parrella, assomiglia a Mahsa Amini assassinata a Teheran per un ricciolo spuntato dal velo ... ilmattino.it