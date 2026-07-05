La pandemia ha evidenziato che le istituzioni devono intervenire in modo più efficace, utilizzando strumenti diversi e decisioni basate su dati scientifici aggiornati. La fiducia pubblica si rafforza con trasparenza e proporzionalità nelle azioni statali. La prossima crisi sanitaria potrebbe mettere alla prova anche la tenuta democratica, evidenziando l'importanza di un intervento pubblico credibile e ben gestito. La lezione principale è che lo Stato deve migliorare il proprio ruolo, adattandosi alle sfide emergenti.

La lezione che la pandemia consegna alle istituzioni non è che lo Stato debba intervenire di meno, ma che debba intervenire meglio: con strumenti molteplici e complementari, con decisioni fondate sulle migliori evidenze scientifiche progressivamente disponibili, con trasparenza, proporzionalità e co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La prossima "pandemia" metterà alla prova anche la democrazia, la fiducia nasce dalla credibilità delle istituzioni

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La prossima pandemia potrebbe essere già iniziata

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