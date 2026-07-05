La prossima pandemia metterà alla prova anche la democrazia la fiducia nasce dalla credibilità delle istituzioni
La pandemia ha evidenziato che le istituzioni devono intervenire in modo più efficace, utilizzando strumenti diversi e decisioni basate su dati scientifici aggiornati. La fiducia pubblica si rafforza con trasparenza e proporzionalità nelle azioni statali. La prossima crisi sanitaria potrebbe mettere alla prova anche la tenuta democratica, evidenziando l'importanza di un intervento pubblico credibile e ben gestito. La lezione principale è che lo Stato deve migliorare il proprio ruolo, adattandosi alle sfide emergenti.
La lezione che la pandemia consegna alle istituzioni non è che lo Stato debba intervenire di meno, ma che debba intervenire meglio: con strumenti molteplici e complementari, con decisioni fondate sulle migliori evidenze scientifiche progressivamente disponibili, con trasparenza, proporzionalità e co. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
La prossima pandemia potrebbe essere già iniziata
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