Quindi la Consulta per la Pesca quando arriva? Angelica Palumbo | Rispettare le scadenze Ne va la credibilità delle istituzioni

Notizia in breve

La Consulta per la Pesca non ha ancora formato le sue nuove componenti, mentre il decreto di ristoro per i pescatori del mosciolo selvatico di Portonovo, Ancona e Numana è stato emanato. L’assessore regionale alla Pesca ha sottolineato l’importanza di rispettare le scadenze per mantenere la credibilità delle istituzioni. La questione riguarda anche il tempo di convocazione della Consulta, ritenuto ancora non definito.