Quindi la Consulta per la Pesca quando arriva? Angelica Palumbo | Rispettare le scadenze Ne va la credibilità delle istituzioni

Da anconatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Consulta per la Pesca non ha ancora formato le sue nuove componenti, mentre il decreto di ristoro per i pescatori del mosciolo selvatico di Portonovo, Ancona e Numana è stato emanato. L’assessore regionale alla Pesca ha sottolineato l’importanza di rispettare le scadenze per mantenere la credibilità delle istituzioni. La questione riguarda anche il tempo di convocazione della Consulta, ritenuto ancora non definito.

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ANCONA – Resta al centro del mirino l’assessore regionale alla Pesca Enrico Rossi. Se infatti il decreto per il ristoro dei pescatori del mosciolo selvatico di Portonovo, Ancona e Numana è stato emanato, lo stesso non può dirsi sull’importante Consulta per la pesca, organo essenziale i cui. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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