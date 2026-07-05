Nel corso degli episodi in programmazione dal 6 al 12 luglio 2026, si scopre che il maggiordomo capo Cristobal Ballesteros ha una relazione segreta con Leocadia de Figueroa. La rivelazione avviene nel contesto della trama, senza ulteriori dettagli sui modi o le conseguenze di questa scoperta. La relazione tra i due personaggi viene mostrata come un elemento inaspettato per gli altri protagonisti. La vicenda si inserisce in una cornice di colpi di scena e rivelazioni che caratterizzano la narrazione.

© US Mediaset Un colpo di scena sorprendente attende i fan de La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi, emerge infatti che il maggiordomo capo Cristobal Ballesteros è l’amante segreto della dark lady Leocadia de Figueroa. Un risvolto destinato a cambiare tante dinamiche nella telenovela iberica. Maggiori info nelle trame che seguono. Nei prossimi giorni, la soap spagnola è in onda su Rete 4 tutti i giorni alle 19.40 e il sabato in prime time. Le puntate si possono vedere in streaming su Mediaset. La Promessa, anticipazioni da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026. Lunedì 6 luglio 2026: una delusione per Vera. Donna Pia viene sorpresa nello studio del maggiordomo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Promessa, anticipazioni dal 6 al 12 luglio 2026: il maggiordomo Cristobal è l’amante di Leocadia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

La Promessa - Anticipazioni 18 e 19 Maggio 2026 - LA PARTENZA DI LOPE

Notizie e thread social correlati

La Promessa, anticipazioni spagnole: Cristobal è il nuovo maggiordomo (e l’amante segreto di Leocadia)Nelle prossime puntate della telenovela spagnola La Promessa, trasmesse su Rete 4, si scoprirà che Cristobal Ballesteros sarà il nuovo maggiordomo.

La Promessa anticipazioni 4 luglio: Leocadia e Cristóbal sono amanti!Domani, in onda alle 19:40 e alle 21:35, la soap “La promessa” mostra Leocadia e Cristóbal come amanti, con un legame clandestino tra i due.

Temi più discussi: La Promessa, le trame della settimana dal 6 al 12 luglio; La Promessa, le trame dal 6 al 12 luglio 2026; La Promessa, le anticipazioni dal 28 giugno al 4 luglio 2026; La Promessa, le anticipazioni delle puntate dal 5 all'11 luglio.

La Promessa, anticipazioni 1 luglio 2026: Enora prova a salvare Manuel dal suo orgoglio, senza Alonso la guerra contro Leocadia può crollare wonderchannel.it/la-promessa-an… x.com

[SPOILER] La Promessa: anticipazioni da domenica 5 a venerdì 10 luglio! Lorenzo la fa franca reddit

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 4 al 10 luglioTutte le news La Promessa, puntate italiane in onda dal 4 al 10 luglio 2026. Ecco cosa accadrà nella telenovela spagnola di Rete 4. superguidatv.it

Trame La Promessa dal 6 al 12 luglio, anticipazioniLa Promessa anticipazioni dal 6 al 12 luglio: trame su Rete 4 con episodi frazionati dal lunedì alla domenica dalle ore 19:40. tvserial.it