La poesia nella chiesa di Santa Maria Ecco il reading di Patrizia Valduga
Alle 10 di questa mattina si è aperto il secondo giorno del Festival internazionale di Poesia ‘La Punta della Lingua’ ad Ancona, con il reading di Patrizia Valduga nella chiesa di Santa Maria. La giornata prosegue a Villa Offelia, lungo la strada provinciale del Poggio, con l’evento ‘Vivaria’. Il festival si concluderà tra oggi e domani, con diverse letture e performance poetiche programmate nelle location della città.
Ultimi due giorni in compagnia del Festival internazionale di Poesia ‘La Punta della Lingua’ di Ancona. La giornata odierna prende il via questa mattina (ore 10) a Villa Offelia, lungo la strada provinciale del Poggio, con ‘Vivaria. Officina di nuove scritture poetiche under 35’. A seguire (ore 13) è previsto un pranzo nella stessa Villa Offelia (per informazioni e prenotazioni: [email protected]). Domani si comincerà nella chiesa di Santa Maria a Portonovo con ‘Canti arcaici senza tempo né luogo’, rito verbo-sonoro di e con Lamberto Moretti. A seguire (ore 19) ‘Voci nel parco’, lettura di Victoria Chang, con interventi musicali di Mivergogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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