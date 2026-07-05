la poesia nella chiesa di santa maria ecco il reading di patrizia valduga

Notizia in breve

Alle 10 di questa mattina si è aperto il secondo giorno del Festival internazionale di Poesia ‘La Punta della Lingua’ ad Ancona, con il reading di Patrizia Valduga nella chiesa di Santa Maria. La giornata prosegue a Villa Offelia, lungo la strada provinciale del Poggio, con l’evento ‘Vivaria’. Il festival si concluderà tra oggi e domani, con diverse letture e performance poetiche programmate nelle location della città.