La poesia nella chiesa di Santa Maria Ecco il reading di Patrizia Valduga

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 10 di questa mattina si è aperto il secondo giorno del Festival internazionale di Poesia ‘La Punta della Lingua’ ad Ancona, con il reading di Patrizia Valduga nella chiesa di Santa Maria. La giornata prosegue a Villa Offelia, lungo la strada provinciale del Poggio, con l’evento ‘Vivaria’. Il festival si concluderà tra oggi e domani, con diverse letture e performance poetiche programmate nelle location della città.

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Ultimi due giorni in compagnia del Festival internazionale di Poesia ‘La Punta della Lingua’ di Ancona. La giornata odierna prende il via questa mattina (ore 10) a Villa Offelia, lungo la strada provinciale del Poggio, con ‘Vivaria. Officina di nuove scritture poetiche under 35’. A seguire (ore 13) è previsto un pranzo nella stessa Villa Offelia (per informazioni e prenotazioni: [email protected]). Domani si comincerà nella chiesa di Santa Maria a Portonovo con ‘Canti arcaici senza tempo né luogo’, rito verbo-sonoro di e con Lamberto Moretti. A seguire (ore 19) ‘Voci nel parco’, lettura di Victoria Chang, con interventi musicali di Mivergogno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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