La nuova piazza Dallapiccola Stop alle infiltrazioni croniche con un intervento da 2,9 milioni

Notizia in breve

La giunta comunale di Firenze ha approvato un progetto da 2,9 milioni di euro per il restyling di piazza Dallapiccola, volto a eliminare le infiltrazioni d’acqua che da tempo causano problemi. L’intervento prevede lavori di rifacimento delle pavimentazioni e delle strutture sottostanti. L’obiettivo è risolvere le criticità croniche e migliorare la fruibilità dell’area. Il progetto è ora in fase di definizione e pianificazione, con l’avvio dei lavori previsto nei prossimi mesi.