La nuova piazza Dallapiccola Stop alle infiltrazioni croniche con un intervento da 2,9 milioni

Da lanazione.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La giunta comunale di Firenze ha approvato un progetto da 2,9 milioni di euro per il restyling di piazza Dallapiccola, volto a eliminare le infiltrazioni d’acqua che da tempo causano problemi. L’intervento prevede lavori di rifacimento delle pavimentazioni e delle strutture sottostanti. L’obiettivo è risolvere le criticità croniche e migliorare la fruibilità dell’area. Il progetto è ora in fase di definizione e pianificazione, con l’avvio dei lavori previsto nei prossimi mesi.

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FIRENZE La Giunta comunale di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento di piazza Pier Luigi Dallapiccola, un intervento complessivo da oltre 2,9 milioni di euro, che punta a risolvere le criticità strutturali della piazza che si sviluppa sopra un livello di piani interrati e presenta da anni infiltrazioni che ne hanno compromesso la tenuta. Il progetto, spiega una nota di Palazzo Vecchio, interviene su due fronti: da un lato il risanamento delle strutture interrate - pareti, soffitti, pavimentazioni, vani scala e reti di scarico - dall’altro la completa riqualificazione del sistema di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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