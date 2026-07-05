La nuova piazza Dallapiccola Stop alle infiltrazioni croniche con un intervento da 2,9 milioni
La giunta comunale di Firenze ha approvato un progetto da 2,9 milioni di euro per il restyling di piazza Dallapiccola, volto a eliminare le infiltrazioni d’acqua che da tempo causano problemi. L’intervento prevede lavori di rifacimento delle pavimentazioni e delle strutture sottostanti. L’obiettivo è risolvere le criticità croniche e migliorare la fruibilità dell’area. Il progetto è ora in fase di definizione e pianificazione, con l’avvio dei lavori previsto nei prossimi mesi.
FIRENZE La Giunta comunale di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento di piazza Pier Luigi Dallapiccola, un intervento complessivo da oltre 2,9 milioni di euro, che punta a risolvere le criticità strutturali della piazza che si sviluppa sopra un livello di piani interrati e presenta da anni infiltrazioni che ne hanno compromesso la tenuta. Il progetto, spiega una nota di Palazzo Vecchio, interviene su due fronti: da un lato il risanamento delle strutture interrate - pareti, soffitti, pavimentazioni, vani scala e reti di scarico - dall’altro la completa riqualificazione del sistema di... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Firenze, piazza Dallapiccola cambia volto: al via il maxi-cantiere da 2,9 milioni per curare le ferite del sottosuoloA Firenze, è iniziato un intervento da circa 2,9 milioni di euro per intervenire sui problemi del sottosuolo di piazza Dallapiccola.
La nuova scuola Balzani è realtà: la "rinascita" dopo l'esplosione con un intervento da due milioniA settembre, la scuola Balzani riaprirà dopo essere stata danneggiata dall’esplosione avvenuta il 4 luglio in via dei Gordiani.
Temi più discussi: La nuova piazza Dallapiccola. Stop alle infiltrazioni croniche con un intervento da 2,9 milioni; Firenze, al via il progetto di risanamento da 3 milioni di Piazza Dallapiccola; Firenze, il presidio Dallapiccola diventa Casa di Comunità: nuovi servizi, telemedicina e un punto emergenze; Sanità, inaugurata la prima Casa della Comunità di Firenze.
La nuova piazza Dallapiccola. Stop alle infiltrazioni croniche con un intervento da 2,9 milioniFIRENZE La Giunta comunale di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento di piazza Pier Luigi ... lanazione.it
Una sanità territoriale più forte e vicina alle persone. Oggi abbiamo inaugurato la nuova Casa di Comunità di viale Europa. Ieri è stata la volta del presidio di piazza Dallapiccola e domani inaugureremo quello di viale D'Annunzio. Sono luoghi fondamentali, do facebook
Firenze, al via il progetto di risanamento da 3 milioni di Piazza DallapiccolaLa Giunta Comunale di Firenze ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per il rifacimento di piazza Pier Luigi Dallapiccola, un intervento complessivo da oltre 2 milioni e 900mila eur ... 055firenze.it