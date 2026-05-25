La nuova scuola Balzani è realtà | la rinascita dopo l' esplosione con un intervento da due milioni

A settembre, la scuola Balzani riaprirà dopo essere stata danneggiata dall’esplosione avvenuta il 4 luglio in via dei Gordiani. L'edificio è stato ricostruito con un investimento di due milioni di euro. La riapertura mira a permettere il ritorno delle attività scolastiche, ripristinando gli spazi per gli studenti. La scuola, che aveva subito danni significativi, sarà quindi pronta a accogliere nuovamente i bambini dopo i lavori di ricostruzione.

A settembre la scuola Balzani, messa in ginocchio dall’esplosione dello scorso 4 luglio in via dei Gordiani, punta a tornare a riaccogliere bambine e bambini. Chiudendo così un capitolo drammatico per tutta la comunità educante dell’IC Simonetta Salacone, nel municipio V.Ed è proprio l’istituto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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