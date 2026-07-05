La nuova Maceratese Ecco l’esterno Pesaresi

Notizia in breve

La Maceratese ha annunciato l’ingaggio di Lorenzo Pesaresi, esterno di centrocampo nato nel 2005. È figlio di Emanuele Pesaresi, ex calciatore che ha giocato con Sampdoria, Napoli, Lazio e Benfica. La società ha confermato l’arrivo del giovane calciatore senza ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata dell’accordo. Pesaresi si unisce così alla rosa della squadra, che completa con un profilo giovane e con un background familiare nel calcio professionistico.