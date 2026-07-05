La nuova Maceratese Ecco l’esterno Pesaresi
La Maceratese ha annunciato l’ingaggio di Lorenzo Pesaresi, esterno di centrocampo nato nel 2005. È figlio di Emanuele Pesaresi, ex calciatore che ha giocato con Sampdoria, Napoli, Lazio e Benfica. La società ha confermato l’arrivo del giovane calciatore senza ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata dell’accordo. Pesaresi si unisce così alla rosa della squadra, che completa con un profilo giovane e con un background familiare nel calcio professionistico.
La Maceratese ha ufficializzato Lorenzo Pesaresi, esterno di centrocampo classe 2005, figlio di Emanuele, ex giocatore tra le altre di Samp, Napoli, Lazio, Benfica. Il neo biancorosso cresce nel vivaio della Giovane Ancona, dove si mette in evidenza diventando capocannoniere del Girone B del campionato Primavera Nazionale con 18 reti. Nel 2023 il passaggio alla Recanatese segna l’approdo tra i professionisti: con Giovanni Pagliari arriva l’esordio e poi due stagioni in D, fino a collezionare 45 presenze, arricchite da 5 gol e 5 assist. È un mancino naturale, un esterno che può agire da terzino, quinto di centrocampo o ala, unendo qualità, corsa e capacità di incidere nell’ultimo passaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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La nuova Maceratese. Ecco l’esterno PesaresiHa firmato il mancino del 2005 che può ricopire qualsiasi ruolo sulla fascia Sono arrivato in una società seria e dove c’è una tifoseria molto calda. msn.com