Siamo nella storia". Così sui suoi account social il cantante Ultimo, rivolgendosi ai fan al termine del concerto di ieri sera a Tor Vergata, a Roma. Un concerto da record, davanti a 250 mila spettatori. Un evento che si posiziona come secondo nella classifica mondiale per numero di biglietti venduti, primo in Italia. Ultimo. Solo di nome. Ieri a Tor Vergata Niccolo Moriconi, in arte Ultimo ha trovato la conferma di essere la stella della musica italiana. Ha cantato il cantautore romano, dalla prima all'ultima nota con la stessa intensità. Con la luce negli occhi di chi ha di fronte a sé il sogno realizzato e non lo dà per scontato. Sorride, mostrando che è il concerto la dimensione in cui sentirsi felice. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La notte di Ultimo, 250mila voci a Tor Vergata: "Siamo nella storia"

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Una notte destinata a entrare nella storia della musica italiana. A Tor Vergata, davanti a 250mila spettatori, Ultimo ha realizzato il sogno inseguito per oltre dieci anni, firmando il concerto più grande della sua carriera. Tra emozioni, cori e un mare di luci, il x.com

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