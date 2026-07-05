La quattordicesima edizione de " La Notte di Isabella " è iniziata ufficialmente ieri. Ma le iniziative della rievocazione storica organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, la Direzione della Villa Medicea, la Parrocchia di San Leonardo e con il patrocinio della Regione Toscana, proseguiranno anche nella giornata odierna in centro storico. Sono 16 i gruppi di artisti e figuranti che animano l’evento e che si esibiranno anche in giro per il centro e nello spazio centrale dinanzi alle scalee del Buontalenti. Oltre 60... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La Notte di Isabella" saluta i fan. Lo spettacolo fino a mezzanotte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Marido mató propia hija para tener aventura con su amante!¡Ella misma los mandó infierno!

Notizie e thread social correlati

Movida a Napoli: Consulta della Notte consente asporto fino a mezzanotte per rivitalizzare la città.La Consulta della Notte ha stabilito che l’asporto di alcol fino a mezzanotte sarà consentito per favorire la rivitalizzazione della movida.

Leggi anche: Negozi aperti fino a mezzanotte e sconti al 50%: torna la notte dello shopping alle porte di Milano

Temi più discussi: Eventi: ‘La notte d’Isabella’ torna con le atmosfere ed i misteri del ‘500; La Notte d'Isabella. La rievocazione storica nelle vie di Cerreto Guidi; La notte di Isabella a Cerreto Guidi rivivono i misteri e i segreti del ‘500; Notte di Isabella. Dame, cavalieri magia e misteri.

#dalterritorio #eventi Comune di #CerretoGuidi Tutto è pronto per La Notte d'Isabella. La rievocazione storica, giunta alla 14°edizione, che si terrà sabato 4 e domenica 5 luglio. INFO: tinyurl.com/78te67y8 x.com

La Notte di Isabella saluta i fan. Lo spettacolo fino a mezzanotteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it

Viaggio terrestre alle Galapagos con bambini (6&8) reddit

‘La notte d’Isabella’ illumina Cerreto Guidi con le atmosfere del ‘500Nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 de ‘La notte di Isabella’ in programma ... gonews.it