La Notte di Isabella saluta i fan Lo spettacolo fino a mezzanotte
La quattordicesima edizione de " La Notte di Isabella " è iniziata ufficialmente ieri. Ma le iniziative della rievocazione storica organizzata dal Comune di Cerreto Guidi e dall’Associazione Turistica Pro Loco, in collaborazione con l’Associazione CCN "Buontalenti", le Contrade del Palio del Cerro, la Direzione della Villa Medicea, la Parrocchia di San Leonardo e con il patrocinio della Regione Toscana, proseguiranno anche nella giornata odierna in centro storico. Sono 16 i gruppi di artisti e figuranti che animano l’evento e che si esibiranno anche in giro per il centro e nello spazio centrale dinanzi alle scalee del Buontalenti. Oltre 60... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Movida a Napoli: Consulta della Notte consente asporto fino a mezzanotte per rivitalizzare la città.La Consulta della Notte ha stabilito che l’asporto di alcol fino a mezzanotte sarà consentito per favorire la rivitalizzazione della movida.
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Temi più discussi: Eventi: ‘La notte d’Isabella’ torna con le atmosfere ed i misteri del ‘500; La Notte d'Isabella. La rievocazione storica nelle vie di Cerreto Guidi; La notte di Isabella a Cerreto Guidi rivivono i misteri e i segreti del ‘500; Notte di Isabella. Dame, cavalieri magia e misteri.
Questa sera a Cerreto Guidi per La Notte di Isabella una delle rievocazioni storiche più affascinanti della Toscana. Per due giorni il borgo mediceo torna al 1576, tra figuranti in costume, spettacoli, antichi mestieri, musica, danze e sapori del Rinascimento, ne facebook
#dalterritorio #eventi Comune di #CerretoGuidi Tutto è pronto per La Notte d'Isabella. La rievocazione storica, giunta alla 14°edizione, che si terrà sabato 4 e domenica 5 luglio. INFO: tinyurl.com/78te67y8 x.com
La Notte di Isabella saluta i fan. Lo spettacolo fino a mezzanotteEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it
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