La mitica Italia-Brasile ‘Partitissima’ a teatro

Oggi si svolge la terza partita del Mondiale di calcio senza la presenza dell’Italia. La Nazionale azzurra, che in passato si qualificava regolarmente e vinse più volte il torneo, non partecipa alla competizione. Le partite tra Italia e Brasile sono state storicamente tra le più attese e seguite, ma questa edizione si svolge senza il coinvolgimento diretto della squadra italiana. La competizione prosegue con le squadre qualificate, mentre l’Italia resta fuori.

Oggi – e per la terza volta di fila – c’è un Mondiale di calcio senza Italia. Una volta c’era una Nazionale azzurra che non solo riusciva a qualificarsi, ma che i campionati del mondo li vinceva. Il pensiero corre non solo al 2006, ma anche al 1982. Un trionfo che segnò un’intera generazione. Era l’Italia di Pablito Rossi, di Tardelli, di Conti, di Zoff e di Bearzot in panchina. Allora le partite della Nazionale non si giocavano soltanto sul campo: si giocavano anche nei salotti, nelle piazze e nei bar, dove un Paese intero sembrava respirare – e trattenere il fiato – tutto insieme. C’è una partita in particolare, finale Italia-Germania... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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