Durante il Gran Premio di Silverstone, la Mercedes di Kimi Antonelli si è improvvisamente fermata, causando il suo ritiro e una penalizzazione. L’auto ha smesso di funzionare durante la gara, senza possibilità di riparazione immediata. Antonelli ha continuato a competere nonostante il problema, ma la sua posizione è peggiorata a causa della penalità. La sua determinazione si è manifestata nel tentativo di recuperare, anche dopo il guasto, senza riuscire a evitare la sanzione.

Riassunto del carattere di Kimi Antonelli: lo capirete nel rivedere il Gp di Silverstone. In cui l’italiano si incaponisce, si accanisce e non molla mai. Che carattere. Ecco cosa è successo. Al giro 41 il distacco tra Antonelli e Leclerc si riduce ulteriormente. L’Italiano della Mercedes è secondo, ha il monegasco nel mirino che sta cercando di restare aggrappato ad un successo clamoroso. Il box delle Frecce d’Argento aveva calcola che da lì a tre giri Kimi avrebbe preso Leclerc. Il momento della verità sembra dover arrivare presto. Invece no. Cosa succede? Antonelli rallenta, la macchina lo sta abbandonando. Rientra ai box. I meccanici gli cambiano le gomme, e tutto quello che possono. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "La macchina è rotta, non è colpa mia": sul più bello la Mercedes di Kimi cede ed è penalizzato. La classifica

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